Площадь равнобедренного треугольника АВС с основанием ВС равна 160 м2, боковая сторона равна 20 м. Высоты ВК и АН пересекаются в точке О. Найдите площадь треугольника АВО.
Геометрия
Площадь равнобедренного треугольника АВС с основанием ВС равна 160 м2, боковая сторона равна 20 м. Высоты ВК и АН пересекаются в точке О. Найдите площадь треугольника АВО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sавс=0,5•АВ•АС•синус А, 0,5•20•20•=160, синус А=0,8. 2) косинус А=0,6. 3) ВК=АВ•=20•0,8=16. 4) АК2=АВ^2- ВК^2, АК12. 5) ОК/ОВ=АК/АВ, х/16-х=12/20, свойство биссектрисы треугольника применено к АВС для угла А, ОВ=16-6=10. 6) SАВО=0,5•ВО•АК=0,5•10•12=60. Ответ: 60.
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