Три слова из четырех имеют общий грамматический признак. Найди и подчеркни лишнее слово.Ветка,оно,думать,низкий.

Русский язык
Три слова из четырех имеют общий грамматический признак. Найди и подчеркни лишнее слово.Ветка,оно,думать,низкий.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветка,оно,думать,низкий. Потому что все просто слова, а "оно" это ПРЕДЛОГ!  Ещё "оно" не имеет корня!
Гость:
Оно- не имеет корня, остальные слова имеют, оно-это предлог.
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