. Материальная точка движется по окружности радиуса R = 2 м с постоянной по модулю скоростью, совершая один оборот за время T = 2 с. Определите среднепутевую скорость точки и модуль вектора ее средней скорости за четверть оборота.

Физика

. Материальная точка движется по окружности радиуса R = 2 м с постоянной по модулю скоростью, совершая один оборот за время T = 2 с. Определите среднепутевую скорость точки и модуль вектора ее средней скорости за четверть оборота.

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