. Материальная точка движется по окружности радиуса R = 2 м с постоянной по модулю скоростью, совершая один оборот за время T = 2 с. Определите среднепутевую скорость точки и модуль вектора ее средней скорости за четверть оборота.
Физика
. Материальная точка движется по окружности радиуса R = 2 м с постоянной по модулю скоростью, совершая один оборот за время T = 2 с. Определите среднепутевую скорость точки и модуль вектора ее средней скорости за четверть оборота.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=2ПR/T V=4Пм/2c V=2Пм/c V=6.28м/c
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