Точка движется прямолинейно по закону S(t)=2t^2-16t+4. Определите, в какой момент времени скорость точки равна нулю.

Алгебра

Точка движется прямолинейно по закону S(t)=2t^2-16t+4. Определите, в какой момент времени скорость точки равна нулю.

Автор: Гость