Точка движется прямолинейно по закону S(t)=2t^2-16t+4. Определите, в какой момент времени скорость точки равна нулю.
Алгебра
Точка движется прямолинейно по закону S(t)=2t^2-16t+4. Определите, в какой момент времени скорость точки равна нулю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(t)=2t^2-16t+4 Найдем производную: S(t)=4t-16=4(t-4) 4(t-4)=0 t=4
Гость:
Производная от пути равна скорости. Найдем производнуюот пути: S'(t) = 4t-16 Тк скорость равна 0, то производная равна нулю. 4t-16=0 t=4 Ответ: 4
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