Решите пожалуйста.Из пункта А в пункт В расстояние между которыми 80 км выехал автобус в середине пути он был задержан на 10 минут но увеличив скорость на 20 км/ч прибыл в пункт В вовремя.С какой скоростью автобус проехал перву...
Алгебра
Решите пожалуйста.Из пункта А в пункт В расстояние между которыми 80 км выехал автобус в середине пути он был задержан на 10 минут но увеличив скорость на 20 км/ч прибыл в пункт В вовремя.С какой скоростью автобус проехал первую половину пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПУсть первая скорость будет х км/ч Поскольку скорость дана в км/ч, а время задержки в минутах, нужно выразить время задержки в часах или скорость в км/мин. Это 20:60=2/6 40:х - 40:(х+2/6)=10 40(х+1/3) -40х=10х(х+1/3) 40х+ 40/3 -40х=10х² +10/3х 4/3=х²+х/3 4=3х² +х 3х² +х-4=0 х=1км/мин = 60 км/час Проверка: 80/60 = 40/60 +40/80 +1/6 4/3=2/3 +1/2 +1/6 8/6=4/6+3/6 +1/6 8/6=8/6
Гость:
40:х - 40:(х+2/6)=10 40(х+1/3) -40х=10х(х+1/3) 40х+ 40/3 -40х=10х² +10/3х 4/3=х²+х/3 4=3х² +х 3х² +х-4=0 х=1км/мин = 60 км/час
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