Решите пожалуйста.Из пункта А в пункт В расстояние между которыми 80 км выехал автобус в середине пути он был задержан на 10 минут но увеличив скорость на 20 км/ч прибыл в пункт В вовремя.С какой скоростью автобус проехал перву...

Алгебра

Решите пожалуйста.Из пункта А в пункт В расстояние между которыми 80 км выехал автобус в середине пути он был задержан на 10 минут но увеличив скорость на 20 км/ч прибыл в пункт В вовремя.С какой скоростью автобус проехал первую половину пути?

Автор: Гость