в равнобедренном треугольнике гипотенуза равна 7корней из 2 см.найдите площадь тругольника.
Геометрия
в равнобедренном треугольнике гипотенуза равна 7корней из 2 см.найдите площадь тругольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
катет очевидно равен пусть будет равен х. Тогда по теореме Пифагора х² +х² =49*2. Откуда х=7. площадь треугольника 1/2 7*7=24,5
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