Куп укыган куп белгэн написать сочинение на татарском срочно помогите пожалуйста
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Куп укыган куп белгэн написать сочинение на татарском срочно помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доньяда бик куп хонэрлэр бар.Кайсын сайларга?Уйладым , уйладым да шундый фикергэ килдем:энием кебек укытучы булыргша телим .Укытучы хэрбер баланы укырга, язарга ойрэтэ.Укытучы булу жинел тугелдер.Монын очен бик куп белергэ, балалар хэм хормэт итэргэ кирэк .Укытучы ин мактаулы хэм намуслы хезмэт иясе . Укытучыдан башка беркем дэ хонэргэ ойрэнэ алмый .
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