Кувшинка. днем кувшинка нежится на воде-и все любуются ею. а ночью уходит под воду. спит всю ночь в глубине. ясное будет утро-снова вынырнет из воды. снова станет радовать всех. выпили сначала слова, в которых буквы е, ё, ю, я ...

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Кувшинка. днем кувшинка нежится на воде-и все любуются ею. а ночью уходит под воду. спит всю ночь в глубине. ясное будет утро-снова вынырнет из воды. снова станет радовать всех. выпили сначала слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают мягкость согласных звуков, а затем слова, в которых эти буквы обозначают два звука.

Автор: Гость