Кувшинка. днем кувшинка нежится на воде-и все любуются ею. а ночью уходит под воду. спит всю ночь в глубине. ясное будет утро-снова вынырнет из воды. снова станет радовать всех. выпили сначала слова, в которых буквы е, ё, ю, я ...
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Кувшинка. днем кувшинка нежится на воде-и все любуются ею. а ночью уходит под воду. спит всю ночь в глубине. ясное будет утро-снова вынырнет из воды. снова станет радовать всех. выпили сначала слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают мягкость согласных звуков, а затем слова, в которых эти буквы обозначают два звука.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буквы "е, ё, ю обозначают 2 звука в тех случаях когда они стоят : 1-В начале слова 2-В конце слова 3 -с другой гласной 4- с мягким знаком 5 с твёрдым знаком °∪°∧∨∧
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