Составит рассказ" Кто я?" Срочно

Гость: Гость:

Я человек обитающий на планете Земля. Ребёнок обучающиеся в школе. Которого создал бог.. Я человек проживающий в России гражданин России . я человек который хочет стать......и и чтобы этого добиться Мне нужно хорошо учиться. Я человек у которого есть душа,семья в которой есть родители......