Составит рассказ" Кто я?" Срочно
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Составит рассказ" Кто я?" Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я человек обитающий на планете Земля. Ребёнок обучающиеся в школе. Которого создал бог.. Я человек проживающий в России гражданин России . я человек который хочет стать......и и чтобы этого добиться Мне нужно хорошо учиться. Я человек у которого есть душа,семья в которой есть родители......
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