ПЛАН ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Патріотизм — це дуже глибоке і раціональне поняття. Якщо ми хо??емо, щоб наша країна мала патріотичний дух, треба, щоб у кожного був привід для гордості.Звичайно, ми багато чим можемо пишатися. Наприклад, п...

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ПЛАН ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Патріотизм — це дуже глибоке і раціональне поняття. Якщо ми хо??емо, щоб наша країна мала патріотичний дух, треба, щоб у кожного був привід для гордості.Звичайно, ми багато чим можемо пишатися. Наприклад, прекрасною архітектурою багатьох українських міст. Але це нам дано у спадок. Важливо, щоби свій привід для гордості створив кожен із нас, це справа індивідуальна.Я завжди наводжу власний приклад. Коли ми почали займатися музикою, якісної української рок-музики не було. Звучання рокових пісень українською здавалося не таким гарним, як виконання тією ж англійською, рок-пісні українською видавалися чимось штучним. Але в нашого гурту була амбіція: якщо є така нація, є така країна, то чому не можна цього зробити? І ми крок за кроком до цього йшли, і ми це зробили! Це стало предметом гордості не тільки для мене чи моїх колег, а й для великої кількості українців! Це мій особистий, персональний приклад того, як самому можна створювати привід для гордості.Ми повинні зрозуміти, що ця земля є наша не лише тому, що ми тут народилися, а й тому, що ми створили щось для неї самі.Треба потихеньку, помаленьку робити СВОЮ справу. Як у Біблії написано: «З ранку до вечора працюй». Усе! Хто, як не ти?Саме таким чином можна побудувати новий, справжній патріотизм української нації.

Автор: Гость