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В каком теле конвекция невозможно??
Физика
В каком теле конвекция невозможно??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конвекция невозможна в твёрдом теле
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