Напишите значение кристаллов. 5 класс

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Напишите значение кристаллов. 5 класс
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твердое тело, имеющее упорядоченную естественную структуру и форму правильного многогранника.
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