Среднее арифметическое трёх чисел равно 8. Первое число в 3,5 раза больше второго, а третье - на 2 больше первого. Найдите эти числа

Математика

Среднее арифметическое трёх чисел равно 8. Первое число в 3,5 раза больше второго, а третье - на 2 больше первого. Найдите эти числа

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