Квадрат лист бумаги со стороной 2 дециметр разрезали разрезали на 5 равных частей ??рямоугольной формы Найди площадь одной части
Математика
Квадрат лист бумаги со стороной 2 дециметр разрезали разрезали на 5 равных частей ??рямоугольной формы Найди площадь одной части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=20см * 20 см = 400 см в квадрате или 4 дециметра в квадрате (площадь квадратного листа) 400 : 5 = 80 см в квадрате ( площадь одного прямоугольника)
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