квадратный стол со стороной 1,2 м имеет две выдвижные доски шириной 0,5 м. сколько человек можно разместить за этим столом, если на каждого человека по длине и ширине стола должно приходиться не менее 0,5 м? правильный ответ 8!...

Гость: Гость:

Длина стола 2,2 м. 2,2: 0,5 = 4,4 (чел) Ясно, что усадить можно только 4-х человек, останется ещё 0,2м. Переходим на ширину. Там 0,5 м уже занято тем, кто сидит на углу. Остаётся 1,2-0,5 = 0,7м. Ясно, что тут можно посадить только одного человекаи 0,2м останется. Переходим на вторую длинную сторону. на углу никого нельзя посадить, т.к. там по ширине свободно только 0,2м. Значит, пропускаем 0,5м и свободно на этой стороне 2,2-0,5 = 1,7м. делим на 0,5. 1,7:0,5 = 3,4. Ясно, что на этой стороне можно посадить 3-х человек. Итого: 4 + 1 + 3 = 8(человек). Попробую следать рисунок ................................... ........ о : о : о : : . о :..........................: ..................................: : о : о : о : о : : ...................................