L (can)...hardly believe my eyes

Английский язык
L (can)...hardly believe my eyes
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо поставить could,вторая форма can)
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