Разница во времени между Пермью и Камчаткой равна 9 часам, а между Пермью и Прагой- четырем часам. Известно, что сейчас на Камчатке 10:00, утра в Перми 1 января, тогда какое время в Праге
Математика
Разница во времени между Пермью и Камчаткой равна 9 часам, а между Пермью и Прагой- четырем часам. Известно, что сейчас на Камчатке 10:00, утра в Перми 1 января, тогда какое время в Праге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Если на Камчатке 10:00 утра, то в Перми 19:00 часов вечера, 1 января(10:00+9:00=19:00). 2)Разница между Перьмю и Прагой 4 часа, то в Праге будет 23:00 часа ночи 1 января( 19:00+4:00=23:00)
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