Разница во времени между Пермью и Камчаткой равна 9 часам, а между Пермью и Прагой- четырем часам. Известно, что сейчас на Камчатке 10:00, утра в Перми 1 января, тогда какое время в Праге

Математика

Разница во времени между Пермью и Камчаткой равна 9 часам, а между Пермью и Прагой- четырем часам. Известно, что сейчас на Камчатке 10:00, утра в Перми 1 января, тогда какое время в Праге

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