Если никто хорошо собой,это значит,что он...? ( хороший.умный. добрый .красивый .чест??ый)
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Если никто хорошо собой,это значит,что он...? ( хороший.умный. добрый .красивый .чест??ый)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый, Добрый, честный
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