перед вами четыре древних слова . Два славянских, 1 персидское и 1 торкское .укажите их современный перевод . Каган , борть, дрягва.

История

перед вами четыре древних слова . Два славянских, 1 персидское и 1 торкское .укажите их современный перевод . Каган , борть, дрягва.

Автор: Гость