перед вами четыре древних слова . Два славянских, 1 персидское и 1 торкское .укажите их современный перевод . Каган , борть, дрягва.

История
перед вами четыре древних слова . Два славянских, 1 персидское и 1 торкское .укажите их современный перевод . Каган , борть, дрягва.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каган-высший титул суверена в средневековой кочевой иерархии. Хан ханов. Перевод-Великий Хан. Борть-Устройство представляющий собой дупло или чурбан. Дрягва-Болото.
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