Диагональ равнобедренной трапеции делит её острый угол пополам. Периметр трапеции равен 15м, а большее основание-6м. Найдите меньшее основание трапеции

Геометрия
Диагональ равнобедренной трапеции делит её острый угол пополам. Периметр трапеции равен 15м, а большее основание-6м. Найдите меньшее основание трапеции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВС=АВ(т.к трапеция равнобедренная)  Р=х+х+х+АВ 3х+6=15 3х=9 х=3(ВС)
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