Диагональ равнобедренной трапеции делит её острый угол пополам. Периметр трапеции равен 15м, а большее основание-6м. Найдите меньшее основание трапеции
Геометрия
Диагональ равнобедренной трапеции делит её острый угол пополам. Периметр трапеции равен 15м, а большее основание-6м. Найдите меньшее основание трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВС=АВ(т.к трапеция равнобедренная) Р=х+х+х+АВ 3х+6=15 3х=9 х=3(ВС)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разница во времени между Пермью и Камчаткой равна 9 часам, а между Пермью и Прагой- четырем часам. Известно, что сейчас на Камчатке 10:00, утра в П...
Русский язык