Лабораторная работа номер 3 по теме выявление приспособлений у организмов к среде обитания

Биология
Лабораторная работа номер 3 по теме выявление приспособлений у организмов к среде обитания
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ето в вывод к лабораторной работы: Все растения и животные на земле приспособлены к своей среде обитания. Приспособленность бывает самая разнообразная, начиная от окраски, и заканчивая строением тела. Приспособленность помогает выжить различным растениям и животным в самых неблагоприятных условиях.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
272044/8=Столбиком решить
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста первое задание обведено
Ответить
Русский язык
Пожалуйста нужно сочинение на тему мой родной город с использованием причастных ??боротов(как можно больше) СРОЧНО
Ответить
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы: Д...в...львация, с...б...рит, д...градация, р...аб...л...тация, л...т...ргический, пр...рююютет, л...в...лас, пр...р....
Ответить
Математика
4 класс составить пословицу из слов терпенья нет без ученья
Ответить