Лабораторная работа номер 3 по теме выявление приспособлений у организмов к среде обитания

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Ето в вывод к лабораторной работы: Все растения и животные на земле приспособлены к своей среде обитания. Приспособленность бывает самая разнообразная, начиная от окраски, и заканчивая строением тела. Приспособленность помогает выжить различным растениям и животным в самых неблагоприятных условиях.