Лад с определенной высотой тоники (11 букв)

Музыка
Лад с определенной высотой тоники (11 букв)
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Гость:
Лад с определенной высотой тоники это тональность
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