1.где находится сила приложения у веса, у силы тежести 2.тело на которое действует ??ила веса, сила тяжести

Физика
1.где находится сила приложения у веса, у силы тежести 2.тело на которое действует ??ила веса, сила тяжести
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тяжести приложена к телу Сила веса приложена к точке опоры
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