Докажите тождество√11-2√30=√6-√5 корень перед 11 закрывает все выражение до знака равно

Гость: Гость:

Возводим обе части в квадрат. Получается: 11-2*(корень из 30) = 6 - 2*(корень из 30) + 5 . Вычитаем из левой части правую. 0=0. Ч.Т.Д. (П.с. при возведении правой части в квадрат используем соответственную формулу)