Докажите тождество√11-2√30=√6-√5 корень перед 11 закрывает все выражение до знака равно
Алгебра
Докажите тождество√11-2√30=√6-√5 корень перед 11 закрывает все выражение до знака равно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возводим обе части в квадрат. Получается: 11-2*(корень из 30) = 6 - 2*(корень из 30) + 5 . Вычитаем из левой части правую. 0=0. Ч.Т.Д. (П.с. при возведении правой части в квадрат используем соответственную формулу)
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