Выписать слова в которых букв больше чем звуков:спальня,скальпель,штамповать,сту??ья ,фильм,купаться.

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Выписать слова в которых букв больше чем звуков:спальня,скальпель,штамповать,сту??ья ,фильм,купаться.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
спальня,скальпель,штамповать, фильм, купаться.
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