Выписать слова в которых букв больше чем звуков:спальня,скальпель,штамповать,сту??ья ,фильм,купаться.

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Выписать слова в которых букв больше чем звуков:спальня,скальпель,штамповать,сту??ья ,фильм,купаться.

Автор: Гость