Помогите пожалуйста сделатьа
Русский язык
Помогите пожалуйста сделатьа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Льет - сказуемое, дождь - сказуемое - главные члены, что? дождь что делает? льет, кто? он - подлежащее, пройдет - сказуемое, он что делает? пройдет льет - глагол, дождь - существительное, он - местоимение, пройдет - глагол подлежащее - то о ком или о чем говорится в предложении, сказуемое - называет то, что совершает предмет, его состояние, каков он. и так далее...
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