Помогите пожалуйста сделатьа

Гость: Гость:

Льет - сказуемое, дождь - сказуемое - главные члены, что? дождь что делает? льет, кто? он - подлежащее, пройдет - сказуемое, он что делает? пройдет льет - глагол, дождь - существительное, он - местоимение, пройдет - глагол подлежащее - то о ком или о чем говорится в предложении, сказуемое - называет то, что совершает предмет, его состояние, каков он. и так далее...