Помогите пожалуйста сделатьа

Русский язык
Помогите пожалуйста сделатьа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Льет - сказуемое, дождь - сказуемое - главные члены, что? дождь что делает? льет, кто? он - подлежащее, пройдет - сказуемое, он что делает? пройдет льет - глагол, дождь - существительное, он - местоимение, пройдет - глагол подлежащее - то о ком или о чем говорится в предложении, сказуемое - называет то, что совершает предмет, его состояние, каков он. и так далее...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Докажите тождество√11-2√30=√6-√5 корень перед 11 закрывает все выражение до знака равно
Ответить
Русский язык
Выписать слова в которых букв больше чем звуков:спальня,скальпель,штамповать,сту??ья ,фильм,купаться.
Ответить
Обществознание
Пожалуйста, напишите сами, а не из интернета Как в думаете, заинтересован ли госу??арственный аппарат в существовании гражданского общества? Обос...
Ответить
Английский язык
Letter to a friend of autumn holidays Dear ....... (continue) please sos!!!
Ответить
Физика
Пожалуйста помогите мне. Мне на завтра нужен доклад на тему:" Открытие урана и нептуна", я не могу найти . помогите
Ответить