Нарисуй четырехугольник ABCD пересекаются ли прямые AB и CD? если да то в какой? СРОЧНО
Математика
Нарисуй четырехугольник ABCD пересекаются ли прямые AB и CD? если да то в какой? СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не пересекаются, это две противоположные стороны
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