Last weekend. Use the pictures below or your own ideas and talk with your friend.
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Last weekend. Use the pictures below or your own ideas and talk with your friend.
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Ты должен обсудить свои идеи с другом или используя картинки ниже твоего текста.
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