4 задачу пожалуйста а то на кр сижу думаю!

Математика
4 задачу пожалуйста а то на кр сижу думаю!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+3.5х=3600 х=800 стоит стул.парта800х3,5=2800 5х2800+10х800=14000+8000=22000
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