Объясни значение слова Вовсе

Литература
Объясни значение слова Вовсе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совсем например:  это вовсе не то  это совсем не то
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой падеж у слова пеньков
Ответить
Математика
РЕБЯТА СРОЧНО Сколько будет (4/3) в 3 степени умножить на (49/16+75/100)=
Ответить
Английский язык
Consult the text (ex. 21) and complete the information about the two American presents
Ответить
Химия
Сколько изомеров, принадлежащих к классу спиртов, имеет диэтиловый эфир? Назовите их
Ответить
Русский язык
В каком слове один слог? Эхо, лось, парта.
Ответить