Черепаха за одну минуту может проползти 5 метра Сможет ли оно проползти 23 метра за 5 минут если будет двигаться с той же скоростью и одну минуту потратить на отдых? ОТВЕТЫ: сможет проползёт 2 метра лишних . Не сможет не дополз...

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Черепаха за одну минуту может проползти 5 метра Сможет ли оно проползти 23 метра за 5 минут если будет двигаться с той же скоростью и одну минуту потратить на отдых? ОТВЕТЫ: сможет проползёт 2 метра лишних . Не сможет не доползёт 3 метра . сможет останется 1 минута. ге сможет не хватит 2-x минут.РЕБЯТА ЗАРАНЕЕ СПАСИБО НАДО ОЧЕНЬ

Автор: Гость