Помогите пж ,написать сочинение хорошо ли быть здоровым ,только не из интернета
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Помогите пж ,написать сочинение хорошо ли быть здоровым ,только не из интернета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здоровым быть очень хорошо. Когда ты здоровый ты можешь гулять на улице,кататься на велосипеде ,закаляться. Чтобы поддержать здоровый образ жизни нужно есть здоровую пищу, заниматься спортом, и самое главное - не курить! Курение приводит к раку лёгких. Важно поддерживать здоровый образ жизни.
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