Лед на реке намокает. темнеет . определить члены предл
Русский язык
Лед на реке намокает. темнеет . определить члены предл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лёд - подлежащее, на реке - второстепенный член, намокает - сказуемое. В предложении темнеет - темнеет - сказуемое, в нем подлежащего нету.
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