По Комнате к блюдечку с молоком топал маленький ёж,а за ним ,с напёрстком величино?? ,-______________.Он ,видимо ,сидел два дня в буфете ,ждал маму -мышь ,но её не было .Тогда ______________вылез и растерялся .Тут он и увидел _...

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По Комнате к блюдечку с молоком топал маленький ёж,а за ним ,с напёрстком величино?? ,-______________.Он ,видимо ,сидел два дня в буфете ,ждал маму -мышь ,но её не было .Тогда ______________вылез и растерялся .Тут он и увидел ______________.Глупый ____________принял его за маму .Новая мама была почти такая же,только у неё не было хвоста и она так кололась ,что __________нельзя было согреться возле её бока .Однако _______________ был упрям и не отставал ни на шаг от _____________. Догадайся ,где нужно вставить слово МЫШОНОК,а где ЕЖОНОК.Впиши слова

Автор: Гость