Помогите пожалуйста упрожнение 195 вставить только букв помогите заранее блогодарен

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Помогите пожалуйста упрожнение 195 вставить только букв помогите заранее блогодарен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВылЕпили БЕЗдетные стАрик со стАрухой из снега доЧКу себе миленькую, хорошерькую. БЕССердеЧНая мачеха НЕ жАлела и обИжала бедную Золушку. БЕЗмолвный оловянный солдатик так и НЕ сказал бумажной танцовщице, какая она привлекательная. Чудным пением солОвья в БЕЗбрежном саду заслушивался бедный рыбак и забывал о своем неводе. 2) ~~ - = и = ~~ ---
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