Как высчитывается среднемесячные температуры

География
Как высчитывается среднемесячные температуры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сперва нужно каждый день записывать показания температуры в течении месяца. Потом нужно сложить эти показания и разделить на количество дней в месяце.
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