Лексический разбор слов: невежей, невеждой, профессор.

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Невежда - безграмотный человек, надо отличать от слова НЕВЕЖА (хам, грубиян, невоспитанный человек, неслух) . Слово однозначно. Значение прямое. Синонимический ряд: безграмотный, неуч. Слово общеупотребительной лексики. Слово не является устаревшим, оно входит в активный словарь русского языка.