Сравните роман и повесть барышня крестьянка и Дубровский. В чем сходство и различ??я?

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Действие незаконченного романа "Дубровский" и рассказа "Барышня-крестьянка" из цикла "Повести Белкина" происходит в начале 19 века в поместьях главных героев, которые являются современниками А. С. Пушкина. В романе "Дубровский" богатый своевольный помещик Кирила Петрович Троекуров поссорился с небогатым, но гордым соседом Андреем Гавриловичем Дубровским и на почве мести обманным путём отсудил у него поместье Кистенёвку. Дубровский от несправедливости и горя заболел и умер. Приехавший из Петербурга сын Дубровского Владимир хоронит отца, сжигает поместье, из своих крестьян создаёт отряд разбойников и грабит местных помещиков. Мечтая отомстить Троекурову, Владимир под видом француза-гувернёра прибывает в троекуровское поместье Покровское и влюбляется в дочь своего врага Машу, оставив намерение мстить. Маша отвечает ему взаимностью. Они решают связать свои судьбы, но Кирила Петрович узнаёт об этом. Владимир вынужден скрыться. Троекуров быстро выдаёт дочь против её воли замуж за старого богатого повесу князя Верейского. Маша не может противититься. Владимир опаздывает и приезжает за Машей после венчания. Она отказывается бежать с ним, так как дала клятву Богу быть женой князя Верейского. Владимир распускает свою разбойничью шайку и уезжает заграницу. В рассказе "Барышня-крестьянка" богатые помещики-соседи Иван Петрович Берестов и Григорий Иванович Муромский тоже не ладят друг с другом. Сын Берестова Алексей -- предмет романтических грёз окрестных барышень, и дочь Муромского Лиза тоже мечтает увидеть молодого красивого и весёлого барина. При помощи горничной Насти она переодевается в крестьянку и встречается с Алексеем в соседней роще, представившись ему дочерью кузнеца Акулиной. После нескольких свиданий молодые люди влюбляются друг в друга. Однажды отец Лизы на конной прогулке падает с лошади. Оказавшийся рядом старший Берестов помогает соседу и приглашает его в гости, а затем вместе с сыном наносит ответный визит. Лиза, чтобы не быть разоблачённой, берёт у своей гувернантки мисс Жаксон белила и сурьму, красится до неузнаваемости и ведёт себя фальшиво и жеманно. Алексей не узнаёт в Лизе крестьянскую девушку, в которую влюблён. Берестов и Муромский решают поженить детей, но Алексей против и едет в поместье Муромских с отказом. Каково же было его изумление и радость, когда он увидел в Лизе, читающей его письмо, свою любимую Акулину. Что касается моих мыслей и чувств, то они -- МОИ. Если Вы прочтёте эти произведения, то сможете составить СВОЁ представление о событиях и главных героях.