Придумать рассказ о своей кошке,которой можно выразить пословицей, Ты пожалей и т??бя пожалеют.

Литература
Придумать рассказ о своей кошке,которой можно выразить пословицей, Ты пожалей и т??бя пожалеют.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть кошка ее зовут Лада . Она белая и пушистая. она не могла поймать мышь сама . она завела друга и они поймали мышь. Вот так и говорят одна голова лучше а две намного лучше.
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