По шестнадцатеричной форме внутреннего представления вещественного числа в 4-х б??йтовой ячейке восстановить само число.
Информатика
По шестнадцатеричной форме внутреннего представления вещественного числа в 4-х б??йтовой ячейке восстановить само число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Переводим в двоичную систему 2. Оставшиеся 7 цифр это порядок числа 3. Переводим в десятичную
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