Какие сказочные приметы есть в повести чёрная курица и подземные жители

Литература
Какие сказочные приметы есть в повести чёрная курица и подземные жители
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чёрная курица и подземные жители - это одно и то же произведение, только разные названия, т.к. переписывали произведение в разных странах.  Сказочные приметы :  Курица умела разговаривать. Волшебное зёрнышко.
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