Какие сказочные приметы есть в повести чёрная курица и подземные жители
Литература
Какие сказочные приметы есть в повести чёрная курица и подземные жители
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чёрная курица и подземные жители - это одно и то же произведение, только разные названия, т.к. переписывали произведение в разных странах. Сказочные приметы : Курица умела разговаривать. Волшебное зёрнышко.
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