Постройки график линейной функции в соответствующей системе координат : 1)-4x+1 2)y=-7+3 3)y=-2,5x-3 4)y=-0,2-4
Алгебра
Постройки график линейной функции в соответствующей системе координат : 1)-4x+1 2)y=-7+3 3)y=-2,5x-3 4)y=-0,2-4
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