Лента конвейера движется со скоростью v=0,1 м/с. С какой частотой v вращается его вед??щее колесо, имеющее диаметр d=0,3 м?

Физика

Лента конвейера движется со скоростью v=0,1 м/с. С какой частотой v вращается его вед??щее колесо, имеющее диаметр d=0,3 м?

Автор: Гость