Лента конвейера движется со скоростью v=0,1 м/с. С какой частотой v вращается его вед??щее колесо, имеющее диаметр d=0,3 м?
Физика
Лента конвейера движется со скоростью v=0,1 м/с. С какой частотой v вращается его вед??щее колесо, имеющее диаметр d=0,3 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точки, соприкающиеся с лентой, также движутся со скоростью 0,1м/с, период их обращения: T=Пd/V частота: v=1/T=V/Пd=0,1/(3,14*0,3)=0,1 Гц
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