Лика с Майя сделали за лето 120 акварельных рисунков.Лика сделала в 3 раза больше ри??унков,чем Майя.сколько акварельных рисунков сделала за лето Лика и сколько Майя?
Математика
Лика с Майя сделали за лето 120 акварельных рисунков.Лика сделала в 3 раза больше ри??унков,чем Майя.сколько акварельных рисунков сделала за лето Лика и сколько Майя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х рисунков сделала Майя. Тогда 3х рисунков сделала Лика. Уравнение: х+3х=120 4х=120 х=120:4 х=30-Майя 30*3=90-Лика Ответ: 30 рисунков Майя, 90 рисунков Лика.
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