Лика с Майя сделали за лето 120 акварельных рисунков.Лика сделала в 3 раза больше ри??унков,чем Майя.сколько акварельных рисунков сделала за лето Лика и сколько Майя?

Математика

Лика с Майя сделали за лето 120 акварельных рисунков.Лика сделала в 3 раза больше ри??унков,чем Майя.сколько акварельных рисунков сделала за лето Лика и сколько Майя?

Автор: Гость