Расстояние между двумя городами автобус проходит за 2,5часа если увеличить скорос??ь движения автобуса на 10 километров в час это же расстояние он пройдет за 2 часа найдите расстояние между городами

Математика
Расстояние между двумя городами автобус проходит за 2,5часа если увеличить скорос??ь движения автобуса на 10 километров в час это же расстояние он пройдет за 2 часа найдите расстояние между городами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,5x=2(x+10) 2,5x=2x+20 2,5x-2x=20 0,5x=20 x=20:0,5 x=40км/ч скорость автобуса 40*2,5=100км расстояние между городами
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