Расстояние между двумя городами автобус проходит за 2,5часа если увеличить скорос??ь движения автобуса на 10 километров в час это же расстояние он пройдет за 2 часа найдите расстояние между городами

Математика

Расстояние между двумя городами автобус проходит за 2,5часа если увеличить скорос??ь движения автобуса на 10 километров в час это же расстояние он пройдет за 2 часа найдите расстояние между городами

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