Линии сравнения ремесленная мастерская мануфактура
История
Линии сравнения ремесленная мастерская мануфактура
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мануфактура - что то типа фабрики, но использующме ручной труд, но в массовом количестве. Допустим, если ремесленники-гончарники месят глину одни, то на мануфактурах это делается в массовом порядке.
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