Лишайники в зоне лесов
Окружающий мир
Лишайники в зоне лесов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишайники в зоне лесов помагают определить нам, что воздух чистый. А состоят они из водорослей и грибов.
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