Лист до наталки полтавки

Українська література
Лист до наталки полтавки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привіт наталка! Я дуже булаб рада якщо із тобою познайомитися. я читала про тебе багато. Для мене ти дуже красива,вічлива. Я б хотіла з тобою зустрітися на яву. До зустрічі!!!!!!!!!!!!!!
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