Образуйте краткие прилагательные от дешёвый, жёсткий, лёгкий, тёмный, чёткий.Зара??ее спасибо)))) lt;3
Русский язык
Образуйте краткие прилагательные от дешёвый, жёсткий, лёгкий, тёмный, чёткий.Зара??ее спасибо)))) lt;3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жесток,легок,темен,четок,дешов
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