Помогите решить по действиям. Мост длиной 475 м проходит за 45 с. С такой же скоростью он проходит мимо дежурного по станции за 20 с. Найдите скорость поезда. Найдите длину поезда.
Математика
Помогите решить по действиям. Мост длиной 475 м проходит за 45 с. С такой же скоростью он проходит мимо дежурного по станции за 20 с. Найдите скорость поезда. Найдите длину поезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T(1) = 45 c t(2) = 20 c S = 475 м. V = S / t(1) = 475 м. / 45 с. = 10,5(5) м/с. - скорость поезда L = V * t(2) = 10,5 м. * 20 с. ≈ 210 м. - длина поезда
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