Помогите решить по действиям. Мост длиной 475 м проходит за 45 с. С такой же скоростью он проходит мимо дежурного по станции за 20 с. Найдите скорость поезда. Найдите длину поезда.

Математика

Помогите решить по действиям. Мост длиной 475 м проходит за 45 с. С такой же скоростью он проходит мимо дежурного по станции за 20 с. Найдите скорость поезда. Найдите длину поезда.

Автор: Гость